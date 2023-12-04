Это один из последних шагов перед его финальным утверждением. Сейчас понятны только общие параметры по отраслям народного хозяйства и обязательства. Точные суммы по каждой расходной статье

Это один из последних шагов перед его финальным утверждением. Сейчас понятны только общие параметры по отраслям народного хозяйства и обязательства. Точные суммы по каждой расходной статье будут известны в конце декабря на итоговом втором чтении. Сейчас уже есть запланированные цифры дохода областного бюджета на следующий год, он составляет 94,5 млрд рублей, расходы же будут чуть