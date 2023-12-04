Рифат Сабитов вновь вошел в состав собрания Регионального общественного центра...

Рифат Сабитов вновь вошел в состав собрания Регионального общественного центра интернет-технологийНапомним, Рифат Абдулвагапович Сабитов - руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ.Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) — это российская общественная организация, которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий.Отметим, что организация была создана в 1996 году, и она является одной из старейших Рунета. В июле 2021 года правление РОЦИТ возглавил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.«Нам необходимо формировать активное сообщество, поэтому мы заинтересованы в тех участниках, которые будут заниматься активным продвижением организации, её идей и ценностей» - отмечает Председатель Правления РОЦИТ, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.Правление проголосовало за включение в состав общего собрания РОЦИТ восьми новых членов. Среди них - заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ - Рифат Сабитов, журналист, блогер и медиаэксперт - Георгий Лобушкин, генеральный директор Agenda Media Group - Алексей Парфун, заместитель управляющего директора Ozon - Алексей Минаев и директор по стратегическим коммуникациям Wildberries - Анна Старкова.Цель организации - объединение активных интернет-пользователей России, представление их интересов, а также создание платформы для взаимодействия пользователей, бизнеса, государства и решения острых вопросов, связанных с IT-отраслью. Кроме того, приоритетными направлениями работы РОЦИТ являются кибербезопасность, безопасный интернет и защита прав пользователей в цифровой среде.Фото, материал: https://stavropolye.tv/news/189527