С 26 ноября по 2 декабря во Владимирской областной научной библиотеке им. М. Горького прошла «Молодежная неделя цифровых технологий».

С 26 ноября по 2 декабря во Владимирской областной научной библиотеке им. М. Горького прошла «Молодежная неделя цифровых технологий». В рамках мероприятия состоялся хакатон, для организации которого специалисты «Ростелекома» увеличили скорость проводного интернета до 300 Мбит/с. Кроме того, провайдер предоставил подарки победителям соревнований.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы всегда откликаемся на предложения по поддержке мероприятий для молодежи, тем более тех, что связаны с IT-отраслью. Отрадно, что студентам интересно не только использовать готовые цифровые технологии, но и самостоятельно разрабатывать программные продукты и решения. Уверен, подобные соревнования помогают будущим специалистам определиться с дальнейшим вектором развития в профессии».Лариса Новинская, заместитель директора по автоматизации Владимирской областной научной библиотеки:«В ходе марафона мы не только выявили талантливую молодежь, но и сформировали пул партнеров, заинтересованных в ее просвещении. Рады, что нашли соратника в лице компании "Ростелеком”. Благодарим его специалистов за всестороннюю поддержку "Недели”. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Уверена, взаимодействие с провайдером сделает наши мероприятия интереснее и информативнее».Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых технологий» прошла во Владимире уже во второй раз. Ее участниками стали более 500 девушек и юношей из 10 учебных заведений региональной столицы. Каждый день недели был посвящен определенному IT-направлению. Отдельным событием стал хакатон для студентов региональных колледжей. Молодые программисты соревновались по трем направлениям: веб-программированию, AR, программированию на Python.Подробнее о сервисах и услугах «Ростелекома» можно узнать на провайдера и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 10 00 800.Реклама.