«С другом на обед!»: любопытный кадр опубликовала Госохотинспекция Владимирской области. Зима — не...

«С другом на обед!»: любопытный кадр опубликовала Госохотинспекция Владимирской области.Зима — не самое простое время года для диких животных. Обильные (и ранние) снегопады создают трудные условия для их выживания.И другая опасность подстерегает животных: в поисках спасения или еды они выходят на бесснежные участки автодорог. И это, конечно, может закончиться трагедией.Чтобы помочь диким животным, практически во всех охотхозяйствах в декабре приступают к проведению мероприятий по подкормке.«Когда пришел к другу на обед!», - именно так озаглавила любопытный кадр Госохотинспекция Владимирской области в своем официальном сообществе Вконтакте.Подписчикам был представлен кадр зимних будней подкормочной площадки в одном из лесничеств региона: на фото вкусненьким лакомятся олень и кабан. Рядом, практически «нос к носу», нисколько не смущая друг друга.В Госохотинспекции Владимирской области поясняют:- Как известно, в зимний период все дикие животные, особенно копытные, в той или иной степени испытывают недостаток кормов. При этом, если некоторые виды (олени, лоси) сравнительно хорошо приспособлены к использованию бедных, однообразных и малопитательных зимних кормов, то другие (дикие кабаны) очень чувствительны к неблагоприятным условиям зимнего периода. Зимняя подкормка — позволяет животным благополучно пережить зиму.Фото: https://vk.com/gohi_avo