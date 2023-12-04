Смотрите Вести в 14.30: В ДНР отправился спортивный груз.
- Тронулись. Дублер наконец поехал......
Смотрите "Вести" в 14.30: В ДНР отправился спортивный груз.
- Тронулись. Дублер наконец поехал...
Губернатор дал старт движению на Рпенском проезде. Какой масштабный дорожный проект следующий?
- Физкульт-привет.
Футбольные ворота и мячи - от областных парламентариев. В ДНР отправился спортивный груз.
- Жуки Жукова.
И страшно красивые и очень редкие... Он собирал их 30 лет! Во Владимире открылась персональная выставка биолога Руслана Жукова.