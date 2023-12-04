Всероссийские соревнования проходили в Перми. В них приняло участие более 600 спортсменов из 54 субъектов страны.

Спортсмены из Владимира вернулись с медалями с чемпионата России по кикбоксингу. Всероссийские соревнования проходили в Перми. В них приняло участие более 600 спортсменов из 54 субъектов страны.Наш регион представляли Денис Зезюлин, Денис Жаворонков, Егор Пешков и Елена Охапкина. Девушка стала золотой медалисткой в дисциплине «К1» в весовой категории 56 кг, а Денис Жаворонков в «фулл-контакте» в весе 67 кг взял бронзу. Всего в состязании было шесть разделов – «К1», «лоу-кик», «поинтфайтинг», «лайт-контакт», «фулл-контакт» и «сольные композиции».