В соревнованиях приняли участие 12 команд – сборные России, региональные команды, а также спортсмены из Казахстана и Беларуси. Владимирскую область представляли муромские кёрлингистки. Они

В соревнованиях приняли участие 12 команд – сборные России, региональные команды, а также спортсмены из Казахстана и Беларуси. Владимирскую область представляли муромские кёрлингистки. Они вышли в полуфиналы, но до призового места не хватило совсем чуть-чуть – в матче за 3 место девушки уступили команде Россия 1. В результате “золото” взяла команда Россия 3 (Низовцева), на