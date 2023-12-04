Трагедия во Владимире: в страшном ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. По...

Трагедия во Владимире: в страшном ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.По информации официального сообщества Вконтакте «Поисково-спасательный отряд города Владимира», в последний день осени произошла страшная авария на 178-м километре Южной объездной дороги.Водитель автомобиля Лада-Приора не справился с управлением на скользкой дороге, в следствии чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Infiniti» и «Газон-Next».На момент прибытия дежурной смены, в в автомобиле «Лада-Приора» было зажато два человека, один из них был уже мертв.«Спасатели с помощью гидравлического инструмента отжали переднюю панель и обеспечили доступ к живому пострадавшему, на жестком эвакуационном щите извлекли его и передали сотрудникам Станции скорой медицинской помощи города Владимира. Затем извлекли погибшего пассажира...»Увы, через какое-то время погиб и пострадавший, которого удалось извлечь из автомобиля.Водителей убедительно просят соблюдать скоростной режим. По данным синоптиков, в ближайшее время во Владимир вновь придут снегопады, на дорогах — гололедица.Фото: https://vk.com/pso33