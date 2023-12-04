Управление ФСБ по Владимирской области возглавил Александр Лимарев. Указом Президента Российской...

Управление ФСБ по Владимирской области возглавил Александр Лимарев.Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 года на должность начальника УФСБ России по Владимирской области назначен полковник Лимарев Александр Борисович, сменивший на указанном посту генерал-майора Кузьминых Александра Николаевича.Прежний руководитель Управления генерал-майор Кузьминых А.Н. освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы.Александр Борисович Лимарев родился 12 октября 1979г года в г.Пятигорске Ставропольского края, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области. Образование высшее. В органах безопасности с 2003г. Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника Управления ФСБ России по Владимирской области. Имеет государственные и ведомственные награды.Фото: УФСБ России по Владимирской области