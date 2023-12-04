Торжественный пуск состоится 6 декабря, сообщают в Белом доме. Новый газопровод проходит через 9 населенных пунктов. 49-километровая труба обеспечит голубым топливом Давыдово, Семёновку,

Торжественный пуск состоится 6 декабря, сообщают в Белом доме. Новый газопровод проходит через 9 населенных пунктов. 49-километровая труба обеспечит голубым топливом Давыдово, Семёновку, Губцево, Толстиково, Першково, Малую Артёмовку, Федотово, Вешки и Никулино. Часть домовладений подключат к газопроводу уже 6 декабря. Всего планируется обеспечить природным газом 452 домовладения и 2 котельные для теплоснабжения школы и дома