Лыжный маршрут откроется к Новому году.
К Новому году в поселке Красное Эхо в Гусь-Хрустальном появится новая лыжная трасса. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Кабенкин.
Основная часть работ уже завершена. Вдоль лыжной трассы установлены железобетонные опоры, проложена линия электропередач, смонтированы светильники и выполнено заземление. Сейчас подрядчики завершают монтаж системы уличного освещения вдоль лыжного маршрута. Затем они приступят к пусконаладочным работам.
Сообщается, что пользоваться лыжной трассой в посёлке можно будет до глубокого вечера.