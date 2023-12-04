Лыжный маршрут откроется к Новому году.

К Новому году в поселке Красное Эхо в Гусь-Хрустальном появится новая лыжная трасса. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Кабенкин.Основная часть работ уже завершена. Вдоль лыжной трассы установлены железобетонные опоры, проложена линия электропередач, смонтированы светильники и выполнено заземление. Сейчас подрядчики завершают монтаж системы уличного освещения вдоль лыжного маршрута. Затем они приступят к пусконаладочным работам.Сообщается, что пользоваться лыжной трассой в посёлке можно будет до глубокого вечера.