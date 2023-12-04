От полученных травм пожилая женщина скончалась. Трагедия произошла 2 декабря, в минувшую субботу. Старушка пыталась перейти дорогу на улице Малеева. В это время автобус “ПАЗ” двигался

От полученных травм пожилая женщина скончалась. Трагедия произошла 2 декабря, в минувшую субботу. Старушка пыталась перейти дорогу на улице Малеева. В это время автобус “ПАЗ” двигался со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Лопатина. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области В районе дома №7 произошел наезд на пешехода 1929 года рождения, который переходил проезжую