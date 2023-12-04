На данный момент в 4-й пожарно-спасательный отряд МЧС идёт набор сотрудников.

В Коврове не хватает пожарных. На данный момент в 4-й пожарно-спасательный отряд МЧС идёт набор сотрудников от 18 до 35 лет.Кандидат не должен иметь судимостей. Образования достаточно полного среднего. Также мужчина должен пройти службу в ВС РФ.График – сутки через трое. У потенциального пожарного будут такие социальные гарантии, как полное медобеспечение, дополнительные отпуска, выплата денежной компенсации за найм жилья.Обратиться можно по телефону: +7 49232) 2-15-81, +7(999) 377-87-50, а также по адресу: г. Ковров, ул.Дегтярева 61.