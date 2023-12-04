В Коврове пассажирский автобус насмерть сбил 94-летнюю бабушку Об этом рассказывают наши коллеги...

В Коврове пассажирский автобус насмерть сбил 94-летнюю бабушкуОб этом рассказывают наши коллеги из издания «Зебра».В минувшие выходные пассажирский автобус наехал на престарелую женщину.Увы, бабушка скончалась в больнице.Как рассказали «Зебре» в УГИБДД по Владимирской области, ДТП с наездом на пешехода, случилось в городе Коврове в субботу, 2 декабря, на улице Малеева возле дома №6.Известно, что в 14:20 40-летний водитель пассажирского «ПАЗа», двигаясь со стороны проспекта Ленина в направлении улицы Лопатина, совершил наезд на 94-летнюю женщину.Предварительно сообщается, что бабушка сама начала переходить дорогу в запрещенном месте.Фото: УГИБДД по Владимирской области