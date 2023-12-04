В воскресенье, 3 декабря, в Муроме случилось ДТП с участием автоледи.

В воскресенье, 3 декабря, в Муроме случилось ДТП с участием автоледи. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 16.00 на Меленковском шоссе. Правоохранители предварительно установили, что женщина 1989 года рождения, управлявшая автомобилем «Киа», «неверно выбрала скорость движения» и потеряла контроль над машиной. Иномарка попала на встречную полосу и столкнулась с машиной ГАЗ.В результате аварии пассажирке ГАЗа потребовалась медицинская помощь. Сегодня она проходит амбулаторное лечение.