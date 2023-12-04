В Муроме при пожаре в подвале жилого дома спасатели эвакуировали 50 человек, их них 10 детей В...

В Муроме при пожаре в подвале жилого дома спасатели эвакуировали 50 человек, их них 10 детейВ минувшие выходные произошел пожар в подвале многоквартирного жилого дома в городе Муром на улице Кирова. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 20 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Спасателями эвакуировано 50 человек, в том числе 10 детей.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 19 человек личного состава.Фото: МЧС по Владимирской области