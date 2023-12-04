В подшефный Владимирской области город Докучаевск (ДНР) отправился груз с новым спортивным...

В подшефный Владимирской области город Докучаевск (ДНР) отправился груз с новым спортивным инвентарем.Его закупили за личный счет депутаты областного Законодательного Собрания. Подробности в сюжете Марии Рябовой.Чаще всего в Докучаевск отправляются гуманитарные грузы. А этот подарок- спортивный. Инвентарь для самых юных жителей подшефного города Донецкой Народной республики направили депутаты Законодательного собрания Владимирской области во главе с Ольгой Хохловой.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Уверена, дети будут заниматься спортом,играть. Развлекаться. И мы готовы принимать дальнейшее участие в поддержке нашего подшефного региона. Чтобы наши детки, да и взрослые , как можно меньше ощущали проблем.В наборах- футбольные ворота и мячи. Спортивные презенты предназначены семи детским садам Докучаевска. Подарки приобретены на личные средства депутатов. Это инициатива парламентариев. В доставке груза помогали спецпредставитель нашего региона в Докучаевске Сергей Сахаров и управляющая делами администрации подшефного города Наталья Никифорова.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Взаимодействие, оно будет заключаться не только в в отправке гуманитарных грузов, но и мы вместе с муниципальными нашими коллегами в Докучаевске мы будем работать над нормативно-правовой базой органов местного самоуправления.Инна Цыганок - руководитель яслей-сада №10 г. Докучаевска:- В скором времени все соберем, установим. Думаю, дети будут рады участвовать в новых играх,эстафетах.Теперь дошколята примерят на себя роль футболистов и баскетболистов, и , быть может, в перспективе свяжут свою жизнь с этими видами спорта.Мария Рябова. Вести - Владимир.