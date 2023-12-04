Обильный снегопад добавил работы коммунальным службам Владимира.

Обильный снегопад добавил работы коммунальным службам Владимира. В понедельник, 4 декабря, на уборку городских улиц выехали более 45 единиц специальной техники. Об этом рассказала городской администрации.Кроме того, борьбу со снегом ведут 80 «рабочих ручной уборки». В первую очередь уделяется внимание улично-дорожной сети, лестницам, тротуарам, остановкам и социальным объектам. Только за последние 24 часа из Владимира было вывезено свыше 1,2 тыс. кубометров снега и потрачено более 490 кубов песко-соляной смеси.В мэрии подчёркивают, что зимняя уборка в столице 33-го региона ведётся круглосуточно.