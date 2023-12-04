Индивидуальный предприниматель Александр Комыса попался на продаже табачной продукции, на пачках которой был нанесен не читаемый в госинформационной системе мониторинга товаров «Честный

Индивидуальный предприниматель Александр Комыса попался на продаже табачной продукции, на пачках которой был нанесен не читаемый в госинформационной системе мониторинга товаров «Честный знак» код маркировки. Всего таких пачек оказалось 26, сообщили в пресс-службе областного Управления федслужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Нарушения вскрылись в ходе внеплановой проверки. В отношении ИП составили протокол. Мировой