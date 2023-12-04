В пятницу, 8 декабря, российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» впервые проведет собственную ИТ-конференцию Rostelecom Tech Day (RTD2023).

В пятницу, 8 декабря, российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» впервые проведет собственную ИТ-конференцию (RTD2023). На мероприятии будут представлены новые отечественные платформы и решения. Наравне с демонстрацией новых технологий важной частью мероприятия станет цифровое искусство. На конференции будет действовать экспозиция, посвященная digital-арту.Современные технологии влияют на искусство с помощью самых разных инструментов и методов. Например, технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют художникам генерировать впечатляющие интерактивные пространства, вовлекающие зрителя в виртуальный мир. 3D-печать помогает современным скульпторам создавать сложные произведения, которые раньше было невозможно воплотить в реальности. Технологии обработки данных и искусственный интеллект породили новые формы искусства, базирующиеся на автоматизации процессов и математических алгоритмах. Но идет встречный процесс — искусство влияет на технологии и стимулирует их развитие. Сегодня художественные принципы применяются в дизайне интерфейсов, а арт-проекты воздействуют на виртуальные миры, открывая новые эстетические тенденции и визуальные стили. Художники и дизайнеры экспериментируют с новыми алгоритмами и устройствами, исследуют их возможности и обогащают технологии концептуальными идеями.На RTD2023 «Ростелеком» решил объединить технологии с искусством и приглашает в виртуальную арт-галерею. Гости мероприятия увидят уникальную коллекцию цифровых картин по мотивам русских сказок: «Витязь на распутье», «Иван царевич на сером волке», «По щучьему велению», «Золотой петушок», «Три богатыря», «Гусляры», «Емеля» и другие. Сюжеты классических полотен оживит и сделает современными искусственный интеллект.В рамках культурной программы на Rostelecom Tech Day пройдет встреча со специальным гостем конференции Артемом Ткачом — цифровым художником, основателем творческого объединения 42 Artists. Артем специализируется на компьютерной графике, сотрудничает с российскими и международными брендами, а его 42 Artists — первое в СНГ объединение NFT-художников. Участники мероприятия смогут узнать все об ультрасовременном крипто-искусстве из первых уст.С места события будет организована прямая трансляция, которая будет доступна на сайте мероприятия без регистрации: .Реклама.