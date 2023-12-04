В Струнине не могут найти замену внезапно ушедшему в отставку главе Сергею Егорову. На прошлой...

В Струнине не могут найти замену внезапно ушедшему в отставку главе Сергею Егорову.На прошлой неделе глава администрации Сергей Егоров неожиданно для всех ушел в отставку по собственному желанию. Это событие произошло настолько внезапно, что для заседания городского совета, на котором депутаты должны были выбрать временного главу города, не удалось собрать положенный кворум.Ожидается, что кворум в ближайшие дни собрать удастся, и город в Александровском районе обретет хотя бы временного руководителя.Напомним, что 12 октября 2016 года главой города Струнино Александровского района Владимирской области был избран генеральный директор московской фирмы «Лаборатория комфорта» Сергей Егоров.Фото: https://vk.com/id117138214