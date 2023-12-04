В Струнине не могут найти замену внезапно ушедшему в отставку главе Сергею Егорову.
На прошлой...
В Струнине не могут найти замену внезапно ушедшему в отставку главе Сергею Егорову.
На прошлой неделе глава администрации Сергей Егоров неожиданно для всех ушел в отставку по собственному желанию. Это событие произошло настолько внезапно, что для заседания городского совета, на котором депутаты должны были выбрать временного главу города, не удалось собрать положенный кворум.
Ожидается, что кворум в ближайшие дни собрать удастся, и город в Александровском районе обретет хотя бы временного руководителя.
Напомним, что 12 октября 2016 года главой города Струнино Александровского района Владимирской области был избран генеральный директор московской фирмы «Лаборатория комфорта» Сергей Егоров.
Фото: https://vk.com/id117138214