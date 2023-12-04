В Свято-Вознесенский храм города Камешково привезли частицы Животворящего Креста Господня и Пояса...

В Свято-Вознесенский храм города Камешково привезли частицы Животворящего Креста Господня и Пояса Пресвятой Богородицы.По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона в Свято-Вознесенский храм города Камешково привезли частицы Животворящего Креста Господня и Пояса Пресвятой Богородицы. Это произошло в минувшие выходные.Напомним, Животворящий Крест Господень, на котором был распят Иисус Христос, является одной из главных христианских святынь. Он был найден в 326 году святой царицей Еленой. Говорят, что крест приносит исцеление не только телу, но и душе.Еще одна святыня — Пояс Пресвятой Богородицы. Местом её хранения после взятия Константинополя турками в 1453 году стал монастырь Ватопед на Святой горе Афон в Греции. Верят, что через эту святыню даётся исцеление от бесплодия и родовых осложнений.Святыни будут пребывать в храме со 2 по 10 декабря (2023 года).Прийти поклониться им можно всю неделю с 8.00 до 18.00.Фото: Свято-Вознесенский храм города Камешково, https://vk.com/kamhram