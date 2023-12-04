По обвинению в хранении и использовании поддельного паспорта в Вязниках перед судом предстанет иностранный гражданин.

По обвинению в хранении и использовании поддельного паспорта в Вязниках перед судом предстанет иностранный гражданин. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что мужчина купил фальшивый паспорт гражданина Российской Федерации, заплатив за липовый документ 50000 рублей. 3 ноября текущего года иностранца остановили вязниковские инспекторы ДПС, и обвиняемый попробовал обмануть полицейских поддельным паспортом. Однако бдительные стражи порядка легко распознали фальшивку.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд. Иностранцу грозит до 4 лет заключения.