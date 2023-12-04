В мошенничестве подозревают подрядчика, а конкретнее – фирму ООО «Агуна». Дело в том, что организация не выполнила часть предусмотренных работ, но деньги получила полностью. Как сообщили

В мошенничестве подозревают подрядчика, а конкретнее – фирму ООО «Агуна». Дело в том, что организация не выполнила часть предусмотренных работ, но деньги получила полностью. Как сообщили в прокуратуре, контракт на проведение 2-ого этапа работ по благоустройству парка «Планета детства» фирма “Агуна” и “Управление районного хозяйства Вязниковского района” заключили 19.09.2022 г. В результате подрядчику выплатили деньги