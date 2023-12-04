На текущей неделе, с 4 по 10 декабря, на территории Владимирской области установится снежная и морозная погода.

На текущей неделе, с 4 по 10 декабря, на территории Владимирской области установится снежная и морозная погода. Об этом сообщила регионального правительства.Если в понедельник, 4 декабря, средняя температура воздуха днём будет находиться в районе –8 градусов Цельсия, то в четверг ртутные столбики опустятся до –13, а в субботу – до –18 градусов.Снегопады ожидаются с понедельника по пятницу, и лишь к воскресенью небо должно проясниться.Землякам советуют одеваться теплее и просят быть внимательнее на дорогах.