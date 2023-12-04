Данные предоставил Владимирстат.

Владимирцы стали реже страдать недугами нервной системы. Данные за последние пять лет предоставил Владимирстат.Так, если в 2019 пациентов с аналогичными болезнями было свыше 17 тысяч, то в прошлом году было зафиксировано лишь 12 тысяч больных. В связи с этим уменьшается и количество коек в неврологических отделениях. На конец прошлого года в больницах региона было 962 таких места.На сегодняшний день во Владимирской области работает 213 неврологов. В 2018 работало 216. Кроме того, в 2022 году медики прооперировали 742 человека с нарушениями нервной системы, у 481 из которых применялись высокие технологии.