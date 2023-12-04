Международный турнир по спортивной гимнастике «Золотая Чайка» проходил в Обнинске и завершился сегодня, 4 декабря. Гимнасты из Владимирской области привезли домой 5 золотых, 3 серебряных и 4

Международный турнир по спортивной гимнастике «Золотая Чайка» проходил в Обнинске и завершился сегодня, 4 декабря. Гимнасты из Владимирской области привезли домой 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали. Об этом сообщила пресс-служба мэрии областной столицы. Спортсмены показывали мастерство в упражнениях на кольцах, брусьях, перекладинах, бревне, выполняли вольные упражнения и опорные прыжки. Медали завоевали воспитанники