Владимирский композитор Артем Семенов считает, что музыка приносит людям счастье. К 30-ти годам...

Владимирский композитор Артем Семенов считает, что музыка приносит людям счастье.К 30-ти годам композитор из Владимира, Артём Семёнов, написал 50 произведений. Новое имя в музыкальном мире - его "Реквием" уже исполняли со сцены Центра классической музыки. Что вдохновляет молодого композитора? Узнала Мария Городская.Артём Семёнов сосредоточенно смотрит в планшет, быстро перебирая пальцами по клавишам и стараясь без пауз перелистывать ноты на экране.Артём Семёнов, концертмейстер и преподаватель Детской музыкальной школы №1 им. С.И. Танеева, композитор:- Мама мне рассказывала, что когда она забирала меня из детского сада, я всё время сидел на качелях и пел песни. Видимо тогда уже моя любовь к музыке и проявилась. Затем она отвела меня, как это принято, за ручку в музыкальную школу. С этого и началась моя нелёгкая карьера музыканта.Одарённого мальчика заметила педагог. Она и стала его "проводником" в мир музыки. То, что среднестатистический ребёнок в музыкальной школе проходит за семь лет, Артём прошёл за два года.Артём Семёнов, концертмейстер и преподаватель Детской музыкальной школы №1 им. С.И. Танеева, композитор:- И мы с ней душа в душу занимались очень хорошо и плодотворно. Всё складывалось в музыкальной школе как не должно бы складываться у среднестатистического ребёнка, которому хочется всё бросить, хочется пожаловаться на это дурацкое сольфеджио. Я всё любил. И большую часть времени проводил именно в музыкальной школе.Затем всё также прекрасно складывалось в музыкальном колледже, дальше - в московской консерватории. Фортепиано стало первой большой любовью. На этом инструменте Артёму нравится импровизировать, оно же - для души.Артём Семёнов, концертмейстер и преподаватель Детской музыкальной школы №1 им. С.И. Танеева, композитор:- Первое моё произведение я услышал будучи концертмейстером в вокальном классе,как девочка разучивает песню, колыбельную, другого композитора. Она на один голос. Я думаю, как хорошо было бы переложить её для хора. И это, собственно, стало таким рубиконом Артёма Семёнова "до", и Артёма Семёнова "после". С тех пор я стал хоровым композитором.После лёгкой "Колыбельной", возникла довольно сложная эмоционально песня "Варварство".- Про сложную тему фашизма, расстрелов. Со слезами на глазах дети у нас разучивали это всё.Артём Семёнов, концертмейстер и преподаватель Детской музыкальной школы №1 им. С.И. Танеева, композитор:- И таким масштабным произведением, наверное, для взрослого, для смешанного хора, стал мой реквием, который в 19-м году наш Центр классической музыки исполнил в начале своего концертного сезона.К 30-ти годам на счету автора 50 произведений. Артём случайно находит стихотворения и просто слышит, как они должны звучать. Иногда автор ставит себе цель - написать определённое произведение. Вдохновение приходит неожиданно - Артём любит записывать ноты "по старинке" - карандашом на бумаге. Но когда под рукой только планшет, подходит и он.Артём Семёнов, концертмейстер и преподаватель Детской музыкальной школы №1 им. С.И. Танеева, композитор:- Тоже музыка сама льётся даже не знаю, откуда. Иногда, конечно, муки творчества, как у того же Петра Ильича Чайковского, у которого кровавый труд был в его черновиках. Но чаще всего интуиция, которая просто ведёт меня.Из классиков нравится Мусоргский и Шостакович. Из современных композиторов - Ханс Циммер.Артём Семёнов, концертмейстер и преподаватель Детской музыкальной школы №1 им. С.И. Танеева, композитор:- Очень не хочется говорить пафосные слова, что смысл жизни, но, честно говоря, без музыки я свою жизнь мало представляю."Не могу не сочинять!", смущенно произносит автор. И признаётся в самой сокровенной мечте...- Просто хочется, чтобы музыка приносила счастье людям.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".