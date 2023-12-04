Сотрудники горадминистрации, а также специалисты Управления гражданской защиты Владимира осуществляют ежедневые рейды по облюбованным поклонниками зимней рыбалки местам.

Сотрудники горадминистрации, а также специалисты Управления гражданской защиты Владимира осуществляют ежедневые рейды по облюбованным поклонниками зимней рыбалки местам. Об этом 4 декабря рассказала мэрии.С гражданами проводится профилактическая работа, направленная на предотвращение гибели людей на водных объектах. В частности, рыбакам выдают памятки о безопасном поведении на льду. «Помните! Соблюдение мер безопасности – залог вашего здоровья и благополучия», – призывают городские власти.Отмечается, что месячник безопасности на водных объектах во Владимире будет проходить до 15 декабря 2023 года.