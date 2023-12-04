Во Владимире озвучили имена обладателей региональной премии в области культуры, искусства и...

Во Владимире озвучили имена обладателей региональной премии в области культуры, искусства и литературы за 2023 год.Распоряжением регионального Правительства премии в области культуры, искусства и литературы за 2023 год присуждены представителям областных и муниципальных учреждений культуры и искусства, молодым исполнителям в возрасте до 35 лет.Лауреатами этой премии стали:– Анна Лузгина, актриса Владимирского академического областного драматического театра, – за серию ярких ролей в спектаклях;– Вячеслав Мокану, художественный руководитель музыкального лектория Владимирской областной филармонии, за создание и реализацию творческого проекта – цикла семейных музыкальных спектаклей «Бременские музыканты», «Мама Коза, семеро козлят и Серый волк» и «Буратино»;– Виктория Журилова, актриса Владимирского областного театра кукол, за роли в премьерных спектаклях «Сны о реке», «Праздничный сон – до обеда», «Солнышко и снежные человечки»;– Образцовый ансамбль детской песни «Фантазёры» Центра культуры, молодёжной политики и туризма города Кольчугино за создание цикла концертных программ духовно-патриотической тематики «Родина моя – Россия»;– Народный ансамбль «Талица» Дома народного творчества Культурно-досугового комплекса Вязниковского района за создание и показ концертной программы «На семи венцах Клязьмы».Фото: https://mincult.avo.ru/