На дорогах города уже установлено 26 видеодетекторов транспорта «Скальд», семь контроллёров «Синтез-Д» и одну автоматическую дорожную метеостанцию «Инфометеос».

Во Владимире полным ходом идёт подготовка к внедрению «умных светофоров». Об этом рассказали в Министерстве транспорта.На дорогах города уже установлены 26 видеодетекторов транспорта «Скальд», семь контроллёров «Синтез-Д» и одна автоматическая дорожная метеостанцию «Инфометеос».В Министерстве уверены – изменения оптимизируют транспортный поток на асфальтовом полотне Владимира.