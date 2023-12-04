Конкурс проходит уже 10 лет.

Во Владимире в Доме культуры молодёжи прошёл ежегодный конкурс «Супербабушка-2023», который уже 10 лет организует региональное отделение «Союз пенсионеров России». В этот раз участие приняли 6 женщин.Чтобы стать супербабушкой, участницам необходимо было пройти несколько испытаний. Бабушки рассказали о себе и своих увлечениях, прочитали стихи, продемонстрировали свои коронные блюда и продефилировали в вечерних платьях.«Владимирской супербабушкой-2023» стала Галия Люкманова. Без подарков не остался никто. В номинации «Миссис Вдохновение» победила Татьяна Власенко, Надежда Задорова стала «Миссис Очарование», а Валентина Дворникова — «Миссис Мудрость», а лучшей хозяюшкой стала Елизавета Завьялова. Титул «Миссис Грация» и приз зрительских симпатий завоевала Любовь Запрудская.