Она распахнет свои двери 23 декабря в арт-пространстве “Мастерская сказок” в Центральном парке. Дед Мороз обещает лично поздравить каждого маленького гостя. Пушистая елка, огоньки,

Она распахнет свои двери 23 декабря в арт-пространстве “Мастерская сказок” в Центральном парке. Дед Мороз обещает лично поздравить каждого маленького гостя. Пушистая елка, огоньки, гирлянды и новогодняя почта, куда можно опустить письмо с самым заветным желанием! Атмосфера настоящего волшебства и праздника. Зимний волшебник ждет гостей 23, 24, 29 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января