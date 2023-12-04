Финал конкурса состоялся в ДК Молодежи. 6 участниц продемонстрировали эрудицию, представили свое коронное блюдо, а еще – продефилировали в вечерних платьях. Первым испытанием финала была

Финал конкурса состоялся в ДК Молодежи. 6 участниц продемонстрировали эрудицию, представили свое коронное блюдо, а еще – продефилировали в вечерних платьях. Первым испытанием финала была визитная карточка «Давайте знакомиться», после этого участницы состязались в конкурсе «Ах, голос бабушки так мил», «Угадай мелодию», «Коронное блюдо», «Угадай телепередачу». Напоследок – дефиле в вечерних платьях. Участниц поддерживали преданные