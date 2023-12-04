Во Владимире завершился двухдневный научный форум Археология Владимиро-Суздальской земли. Он...

Во Владимире завершился двухдневный научный форум "Археология Владимиро-Суздальской земли".Он собрал ведущих ученых страны. Об открытиях- Мария Платанюк.Золотые ворота- главный символ столицы Северо-Восточной Руси - могли быть украшены белокаменными рельефами. Не факт. Но гипотеза. Ее выдвигают владимирские учёные после детального обследования архитектурного облика памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Историк Олег Данилов- главный научный сотрудник Госцентра- рассказывает: к этим выводам подтолкнули недавние исследования. Детально изучить Золотые ворота- которые были и парадным въездом в город, и оборонительным сооружением- позволила реставрация шедевра, которая сейчас продолжается. О предварительных результатах исследований Олег Данилов рассказал на форуме "Археология Владимиро-Суздальской земли".Олег Данилов, главный научный сотрудник Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия:- Были встречены отдельные фрагменты, характерные для древнерусского зодчества. Такие, как части колонн. Базы, когти, возможно, мелкие детали. Но это пока предположительно. Этим надо ещё заниматься. Возможно, личины или часть зооморфных изображений. Может быть.Семинар собрал ведущих учёных страны. В программе форума- 40 докладов. Суздаль, Владимир, Ростов Великий, Муром, Кострома, Углич и другие древние города России. Все они- постоянный предмет внимания археологов. Лидер по количеству исследований- земля Владимиро-Суздальская. Вот уже 20 лет ежегодно она принимает экспедиции Института археологии Российской Академии наук, подчёркивает академик Николай Макаров.Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук:- Для нас полевой сезон на владимиро-суздальской земле открылся находкой печати Юрия Долгорукого. Это, конечно, такая случайность, что она найдена накануне фактически тысячелетия Суздаля. Но она имеет такое символическое значение, потому что Юрий - это первый князь, который утвердил свою резиденцию в Суздале, сделал Суздаль древним городом.Уникальный артефакт- свинцовая печать с изображением святого Георгия и княжеской тамги найдена во время раскопок одного из суздальских селищ весной 23-его. В этом сезоне учёные вели и раскопки вдоль трассы Владимир-Суздаль, рассказывает академик Николай Макаров. Участок трассы Р-132, ведущий в жемчужину Золотого Кольца- на этапе глобальной реконструкции. Исследовано 12 тысяч квадратных метров. Обнаружено полторы тысячи находок. Продолжаются исследования и в самом Суздале.Сергей Милованов, научный сотрудник Института археологии Российской Академии наук:Вскрыта площадь более тысячи квадратных метров. Нами получены довольно таки интересные материалы по истории Суздаля12-13-ого веков. Это прежде всего интересный комплекс на улице Кремлёвской усадебной. С большим количеством находок свинцовых пломб и стеклянных бус.Все открытия- важные штрихи к общему "полотну" русского средневековья. И если сравнивать археологию с книгой, то многие страницы еще только предстоит прочесть.Мария Платанюк, Андрей Беляков "Вести-Владимир".