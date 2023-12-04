Во владимирской Клинике медицинских экспертиз прошла конференция для медработников с разделом...

Во владимирской "Клинике медицинских экспертиз" прошла конференция для медработников с разделом "живой хирургии".Подробности в нашем репортаже.Наглядно и доступно. В клинике медицинских экспертиз прошла большая конференция, посвященная новым технологиям в лечении урологических болезней. В ней приняли участие свыше 30 врачей. Был и мастер-класс от урологов.Артем Абрамян - врач-уролог:- Мы планируем с коллегой сделать операцию по дроблению камня, без формирования различных доступов через кожу, через естественные мочевыводящие пути. Мы планируем раздробить полуторасантиметровый камень в лоханке почки у пациентки. И на следующий день ее выписать домой.Врачи ежедневно совершенствуются, внедряя в практику новые медицинские технологии и решения. Так, например, провели операцию с использованием новейшей передовой хирургической техники. Урологическая сфера - одно из ведущих направлений в многопрофильном лечебном учреждении.Максим Кудыкин - главный врач клинки медицинских экспертиз, доктор медицинских наук, профессор:- Впервые во Владимирской области, именно в нашей клинике, появилась технология гибкой уретеро-скопии, которая позволяет даже в самых сложных случаях , когда другими способами невозможно удалить камни, которые доставляют страдания, эти пациенты могут получить помощь в условиях нашей клиники и быть исцелены от этого страшного недуга.Врачи ежедневно совершенствуются и регулярно делятся знаниями. Они уже готовятся к следующей конференции, которая пройдет 9 декабря и будет посвящена проктологии.Мария Рябова. Андрей Синягин. Вести- Владимир.