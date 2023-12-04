Во Владимирской области при благоустройстве парка «Планета детства» в Вязниках часть работ так и не...

Во Владимирской области при благоустройстве парка «Планета детства» в Вязниках часть работ так и не была выполнена.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Как стало известно, между МКУ «Управление районного хозяйства Вязниковского района» и ООО «Агуна» был заключен контракт на выполнение второго этапа благоустройства территории детского парка «Планета детства», расположенного на улице Благовещенской.Работы по указанному контракту были приняты и оплачены заказчиком на основании представленного акта выполненных работ.Важно: благоустройство проходило в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда. Формирование комфортной городской среды».«В то же время, проведенной прокуратурой проверкой установлено, что подрядной организацией часть предусмотренных контрактом мероприятий выполнено не в полном объёме: по устройству прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси; укладки щебня...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Общая сумма оплаченных, но не выполненных работ - более 150 000 рублей.В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество с использованием служебного положения»).Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области