Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Во Владимирской области пропал 18-летний Андрей Кочетков. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».Студент ВлГУ вышел из дома 1-го декабря, на следующий день он созванивался с родными, но после этого его телефон до сих пор выключен, а его местоположение неизвестно.За сутки поисков участие приняли более 80 человек, группы исследовали около 300 километров леса, где может находиться Андрей.Вся информация о пропавшем – на фото.