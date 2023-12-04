Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Во Владимирской области разместят ещё 28 комплексов видеофиксации ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства.Так, 12 камер поставят на а/д Р-132 «Золотое кольцо», две из которые будут снимать нарушителей на восточном соединении с а/д М-7 «Волга», а семь из этого числа – на западном. Семь фотовидеофиксаторов будут патрулировать на самой М-7 «Волга».Кроме того, комплексы появятся на дорогах Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики, Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма, Владимир-Муром-Арзамас, Муром- М-7 «Волга» и Бетонка-Черново.