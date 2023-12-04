Об этом сообщили в региональном правительстве.

Во Владимирской области сменился заместитель губернатора. Им стал Эдуард Селезнёв. Мужчина будет курировать вопросы региональной безопасности. Об этом сообщили в областном правительстве.Эдуард Селезнёв – уроженец посёлка Старая Никола Камешковского района. Образование он получил в Иванове по специальности «Правоведение». Работал мужчина с 1992 года в органах прокуратуры, с 2006 до 2015 года был замом прокурора 33-го региона, а после трудился в Генпрокуратуре РФ.Чтобы с должности чиновника спала приставка «врио», его должны согласовать в Заксобрании области. До этого момента заместитель губернатора будет «временно исполняющим обязанности».