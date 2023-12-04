Это следует из статистики «Владимирстата».

Во Владимирской области поголовье птицы уменьшилось на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из статистики «Владимирстата»По сравнению с 2022 годом производство яиц за январь-октябрь уменьшилось на более 400 миллионов штук или 91,9%. Уменьшились и сборы овощей — они составили 8,8 тонн или 80,2% к показателям прошлого года. Поголовье свиней составило 200 голов или 62,1%.Кроме того, уменьшилась и добыча полезных ископаемых — 34,4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.