25 аварий произошли во Владимирской области за прошедшую неделю (с 27 ноября по 3 декабря). В них погибли 6 человек и пострадали 27, сообщили в пресс-службе УМВД по области. Так, в ДТП с тремя авто

25 аварий произошли во Владимирской области за прошедшую неделю (с 27 ноября по 3 декабря). В них погибли 6 человек и пострадали 27, сообщили в пресс-службе УМВД по области. Так, в ДТП с тремя авто во Владимире погибли 2 человека. Еще 1 погиб в Киржаче, когда легковушка залетела под фуру. Кроме того, зафиксировано 408 аварий