Во Владимирской области ведутся поиски пропавшего 18-летнего студента ВлГУ. 18-летнего студента...

Во Владимирской области ведутся поиски пропавшего 18-летнего студента ВлГУ.18-летнего студента ВлГУ Андрея Кочеткова из Владимира до сих пор не нашли. Последний раз он выходил на связь с родными вечером субботы, 2-го декабря.Как стало известно, Андрей Кочетков ушел из дома 1-го декабря (2023 года). С этого момента его местонахождение было под вопросом.Далее в социальных сетях Владимира (и области) стала появляться информация о том, что студенту удалось позвонить родным, но телефон вновь «отключился». Мол, у молодого человека может быть обморожение ног, он находится в лесу.Ирина Салтыковская (спасательный отряд «ЛизаАлерт») подтвердила информацию, что 2-го декабря Андрей действительно выходил на связь со своими родными:- Днем 2 декабря он созванивался с родными. В 21:00 мы начали поиск в природной среде. За сутки поиска приняли участие больше 80 человек. Много неравнодушных местных! Общая длина «треков» поиска около 300 км (прошли и проехали группы).Отрабатывается несколько версий произошедшего. Расклеиваются "ориентировки".Ели кто-то что-то знает о местонахождении Андрея Кочеткова — сообщите!Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавый. Волосы - черного цвета, глаза серо-зелёные. Ушел из дома во всем черном - куртка, штаны, шапка, рюкзак, ботинки. Из особых примет — очки.Фото: https://vk.com/lizaalert_vladimir