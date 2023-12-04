Во Владимирской области временно исполняющим обязанности заместителя губернатора по безопасности...

Во Владимирской области временно исполняющим обязанности заместителя губернатора по безопасности назначен Эдуард Селезнёв.Ранее Эдуард Александрович почти 10 лет занимал пост заместителя прокурора региона 33.- Усиливаем в областном правительстве специализированный блок безопасности, отметил глава региона Александр Авдеев, представляя нового замгубернатора. - В наши дни её обеспечению требуется отдельное и постоянное внимание. Курировать работу по данному направлению будет Эдуард Селезнёв. Он показывал высокие результаты на прежнем месте. Уверен, что и здесь у него всё получится. Желаю ему успехов в ответственной работе.Стало известно, что в блок безопасности правительства Владимирской области войдут министерство региональной безопасности, государственно-правовое управление и инспекция государственного административно-технического надзора. Слаженность действий ведомств – залог оперативного реагирования на изменения обстановки.Напомним, родился Эдуард Александрович Селезнев во Владимирской области. Трудился в прокуратуре. В 2006–2015 гг. работал заместителем прокурора Владимирской области, В 2015–2023 гг. – на руководящих должностях в Генпрокуратуре РФ.Фото: ГТРК Владимир