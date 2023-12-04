В ноябре 2023 года во владимирских роддомах на свет появились 702 младенца.

В ноябре 2023 года во владимирских роддомах на свет появились 702 младенца. Такую информацию сообщила регионального правительства.Так, специалисты Областного перинатального центра помогли 273 детям сделать первый самостоятельный вдох. Среди новорождённых оказались 116 девочек и 157 мальчиков.Сразу 13 молодых мам испытали особую радость: у них появились двойни. В 38 семьях дети родились раньше положенного срока.Отмечается, что впервые счастье материнства ощутили 43% владимирских рожениц. У 34% женщин малыши стали вторыми в семье.