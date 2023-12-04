Аномально холодная погода ожидается с 5 по 9 декабря. Температура опустится до – 12. К слову, это на 7 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщают в центре гидрометеорологии.

Аномально холодная погода ожидается с 5 по 9 декабря. Температура опустится до – 12. К слову, это на 7 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщают в центре гидрометеорологии. Прогнозируется вероятность возникновения происшествий на объектах ЖКХ и энергоснабжения. Возрастает риск возникновения техногенных пожаров. В случае ЧП, следует звонить в оперативные службы, напоминают в мэрии. Единый