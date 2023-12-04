На минувшей неделе, с 27 ноября по 3 декабря 2023 года, на дорогах Владимирской области зафиксировано 25 аварий, в которых погибли 6 человек, а 27 граждан получили ранения.

На минувшей неделе, с 27 ноября по 3 декабря 2023 года, на дорогах Владимирской области зафиксировано 25 аварий, в которых погибли 6 человек, а 27 граждан получили ранения. Среди пострадавших оказались два ребёнка. Такую информацию сообщила УМВД России по Владимирской области.Кроме того, за текущий период правоохранители выезжали на 408 ДТП с материальным ущербом. Также стражи порядка обнаружили 85 автолюбителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.