Система здравоохранения долгое время не закупала препарат, из-за чего ковровчанка не могла получить жизненно необходимые лекарства.

В Коврове женщина-инвалид первой группы с хронической болезнью почек долгое время не могла получить необходимый для лечения препарат. Прокуратурой была проведена проверка, сообщает пресс-служба регионального ведомства.Лечащий врач прописал ей лекарства, который она может получать бесплатно, однако Минздрав региона долгое время не закупал препарат. Ковровчанке пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы восстановить свои права.Прокуратура провела проверку, в результате которой Минздрав региона обязали устранить нарушение. Суд согласился с требованием и необходимые лекарства женщине выдали.