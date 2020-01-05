Американский правительственный сайт FDLP.gov, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломан неизвестными хакерами. В результате взлома на главной странице ресурса было размещено заявления, направленное против президента США Дональда Трампа и в поддержку Ирана.

Американский правительственный сайт Federal Depository Library Program (fdlp.gov), на котором публикуется в открытом доступе документация, взломан неизвестными хакерами. В результате взлома на главной странице ресурса было размещено заявления, направленное против президента США Дональда Трампа и в поддержку Ирана.В частности, текст на английском и персидском языках гласил, что это послание от Исламской Республики Иран – страны, которая не прекратит оказание поддержки своим друзьям в регионе — угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака.Также в тексте указывается, что правительственный портал был взломан иранскими хакерами. Кроме того, на странице был размещен коллаж, на котором изображен окровавленный после удара кулаком Дональд Трамп и запущенные ракеты.Накануне Министерство внутренней безопасности США сообщило, что после ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран может организовать кибератаку на США.