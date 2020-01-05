Статуя нападающего Златана Ибрагимовича снова подверглась нападению фанатов Мальме. На этот раз злоумышленники сумели свалить изваяние, подпилив бронзовому Златану ноги.

Статуя нападающего Златана Ибрагимовича снова подверглась нападению фанатов "Мальме". На этот раз злоумышленники сумели свалить изваяние, подпилив бронзовому Златану ноги.В ночь на воскресенье фанаты "Мальме" совершили новое нападение на статую Ибрагимовича. Сначала на голову скульптуры была надета черная майка. Затем они подпилили ноги и бронзовая статуя футболиста упала на окружающий ее забор.Болельщики "Мальме" не могут простить бывшему кумиру покупку акций другого шведского клуба "Хаммарбю", который является главным соперником их клуба. Фанаты увидели в поступке Златана предательство и неоднократно покушались на его статую, установленную в городе. В декабре вандалы отпилили скульптуре нос.